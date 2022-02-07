Екатеринбург, , 14:44 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали наркокурьера. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Нет наркотикам

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Операцию проводили в районе улицы Отто Шмидта. Сотрудникам полиции удалось задержать уроженца одной из бывших союзных республик, когда он сделал так называемую «закладку». Мужчина подтвердил, что в тайнике находился сверток с наркотиком.

Сотрудники полиции также провели обыск места проживания мужчины. Там правоохранители нашли еще 1,5 кг наркотика. В отношении «закладчика» возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание до пожизненного лишения свободы.