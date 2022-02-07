Варшава, , 14:42 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на странице в соцсети Facebook сообщил, что Чехия отозвала из Суда Европейского союза иск к Польше из-за работы польской угольной шахты «Турув».

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Моравецкий сообщил, что это произошло благодаря заключению мирного соглашения между Прагой и Варшавой по поводу работы шахты. Соглашение было заключено 3 февраля, и одним из его условий был отзыв иска Чехии из Суда ЕС.

В соглашении сторон также установлено, что в ответ на отзыв иска Польша обязуется провести за свой счет земляные работы, которые снизят экологические потери польско-чешского пограничья из-за работы угольной шахты. Кроме того, на шахте будет осуществляться экологический мониторинг. Также Варшава должна будет создать фонд, который обеспечит финансирование проектов, в том числе в области охраны окружающей среды в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду.

Позже Польша и Чехия приняли решение провести межправительственные переговоры с целью достижения компромисса по поводу работы шахты и последующего отзыва иска Чехии из Суда ЕС.