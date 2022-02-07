Нижний Новгород, 7 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 695 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 233 340 человек на утро 7 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

НМИЦ им. В. А. Алмазова Врачи Центра Алмазова в дни борьбы с ковидом

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 304 жителя области.

С начала пандемии в регионе выявлено 275 650 случаев заражения коронавирусом, из них 4337 — за минувшие сутки. 10 660 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 15 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончался 31 житель области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщили ИА REGNUM, в Нижегородской области с 7 февраля заработала система оформления больничного листа по звонку в кол-центр поликлиники. Для этого не надо ходить в поликлинику или вызывать врача на дом. Необходимо будет позвонить в кол-центр поликлиники по телефону и сообщить о себе всю информацию.

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