Москва, 7 февраля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Термин «гибридная война» на рынке производителей смартфонов прочно вошёл в лексикон абсолютного большинства аналитиков и экспертов, но нужно понимать, что за громкими заявлениями и мощными лозунгами скрываются более чем конкретные интересы непубличных персоналий, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор ГК «Зортек» Иван Волин.

Смартфон

«Для обывателя, скорее всего, известен громкий конфликт между США и Китаем, когда под фигуральную «раздачу» попала известная компания HUAWEI.

В открытую фазу данное событие перешло в 2018 году, когда правительство США обвинило китайцев по классическому списку (шпионаж, коррупция и всё то, что мы так любим, список прегрешений превысил 20 пунктов) и приступило к формированию санкционного пакета.

Наиболее серьёзным последствиям подверглись телефоны Huawei, лишённые операционной системы Android. В качестве ответа, китайская мегакоропорация выпустила на рынок свою собственную ОС — Harmony.

То есть как бы ничего страшного не произошло, хотя могло бы. Разумеется, правительственный блок России не может игнорировать очевидные вызовы из ближайшего будущего и вот уже не первый год в нашей стране активно занимаются импортозамещением.

Сейчас США анонсируют мощнейший пакет технологических санкций, который гипотетически будет вредить таким брендам как Samsung, Apple, Xiaomi и др., важный момент что суммарная цифра потерь составляет порядка 10 млрд долларов, из которых ровно половина ляжет минусом на корпорацию Apple.

Теперь к самому интересному, если США пойдут на такие потери для своих бизнесменов, то развитие событий может случиться по нескольким направлениям.

Самое важное — Harmony OS начнёт портироваться на другие платформы, потребители Apple испытают на себе все прелести войны за демократию, поскольку их телефоны просто перестанут обновляться, а, скорее всего, ещё и пропадёт возможность работать с AppStore.

Американские конторы начнут менять юрисдикции и работать с Россией через третьих лиц, что конечно скажется на стоимости товаров, но окончательно «перекрыть» поток не получится.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет министерства торговли США на экспорт в Россию потребительских товаров, содержащих американские детали, может привести к потери доходов крупнейших производителей смартфонов на сумму $10 млрд (760 млрд руб.).

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