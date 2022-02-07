Нур-Султан, , 14:40 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы о лишении экс-президента республики Нурсултана Назарбаева пожизненного права на влияние на политику страны. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба главы государства.

Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев Elbasy.kz

Сообщается, что Назарбаев теперь официально не может возглавлять Совет безопасности и Ассамблею народов Казахстана. Также было отменено обязательное согласование с ним вопросов внешней и внутренней политики государства.

До этого законопроект приняли депутаты Мажилиса и Сената (верхняя и нижняя палаты парламента) республики. Совбез и Ассамблею возглавил Токаев.

Стоит отметить, что у Назарбаева из полученных ранее привилегий сохранилось только право выступать перед депутатами парламента, входить в состав Конституционного совета и быть почётным сенатором.