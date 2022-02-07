* запрещённая в России организация

Кабул, 7 февраля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) сообщил в своем отчёте, что режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремится преподносить ученикам в афганских школах войну и джихад как два несвязанных между собой понятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По словам SIGAR, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают нынешнюю учебную программу противоречащей «исламским ценностям», и многие предметы и темы будут заменены новыми.

В отчёте говорится, что согласно новому учебному плану, подготовленному правительством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), учителя должны прививать учащимся дух джихада и то, что они подразумевают под свободолюбием.

Одним из ключевых вопросов, над которым работают талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), является устранение «иностранного влияния» в учебной программе Афганистана.

Согласно отчёту, правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ищет новые определения понятий свободы, прав человека, мира и равенства в соответствии со своей интерпретацией исламских ценностей, и, по мнению движения, рамки шариата являются единственным способом достижения этих ценностей.

SIGAR сообщает, что тексты и изображения, нарушающие эти ценности, в том числе тексты песен, ноты и изображения музыкальных инструментов, будут удалены из книг. Изображения женщин и девушек в западной или спортивной одежде также будут удалены из учебников.

SIGAR сообщает, что комитет «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), созданный для пересмотра учебной программы, определил 12 вопросов, особенно по истории, но по таким предметам, как информатика, физика, математика, химия или биология проблем не возникло.

В докладе говорится, что преподавание изобразительного искусства, социальных наук и культуры будет исключено из учебной программы.

Также талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали просвещение на темы демократии, конституции, прав человека, выборов и других вопросов вредным и неконструктивным.

Точная информация о решении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) относительно университетской учебной программы пока отсутствует, но SIGAR утверждает, что преподавателям университетов было приказано продолжать обучение по существующим правилам до тех пор, пока не будет подготовлена новая учебная программа.

Агентство США по международному развитию (USAID) сообщает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также работают над правилами приема студенток в университеты, но работа далека от завершения.