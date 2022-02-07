Белгород, 7 февраля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Для привлечения медицинских специалистов в Белгородскую область в 2022 году закупят 102 квартиры, сообщил 7 февраля на заседании правительства региона заместитель губернатора Владимир Базаров.

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Кроме квартир для врачей, пожелавших приехать на работу в область, предусмотрена закупка 20 жилых помещений. В общей сложности на эти цели выделят почти 400 млн рублей. Всё жильё до конца 2022 года должно быть передано в собственность региона.

«Конечная цель программы — не приобретение квартиры, а привлечение в наши учреждения медицинских работников. Буду персонально с каждым главой муниципалитета следить за ситуацией на каждой территории», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

В 2021 году белгородские муниципалитеты получили для медиков 158 квартир.