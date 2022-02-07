Черкесск, , 14:38 — REGNUM В Карачаево-Черкесси начальник отделения «Почты России» похищал деньги граждан, вносимые в качестве оплаты за услуги ЖКХ. За руку предприимчивого почтового работника поймали сотрудники ФСБ и МВД, возбуждено уголовное дело о растрате, сообщили 7 февраля в пресс-службе регионального управления полиции.

Преступная деятельность начальника отделения почтовой связи в селении Эркен-Юрт выразилась в хищении вверенных ему денежные средств, принадлежавших филиалу ФГУП «Почта России». Жители селения оплачивали коммунальные и почтовые услуги, а злоумышленник вместо того чтобы перечислять их предприятиям ЖКХ и ФГУП «Почта России», распоряжался ими по своему усмотрению в личных целях.

За хищение он ответит по статье УК РФ «Присвоение или растрата».

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