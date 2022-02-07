Вильнюс, , 14:36 — REGNUM Утром 7 февраля в Центре регистрации беженцев в Пабраде (Литва) произошли беспорядки. Ситуацию удалось урегулировать с применением спецсредств, таких как наручники, электрошокеры и газ. Об этом сообщил пресс-секретарь Службы охраны государственной границы (СОГГ) Литвы Гедрюс Мишутис.

Беженец Иван Шилов © ИА REGNUM

«Утром около 30 одиноких мужчин, которые проживают в контейнерном городке, стали выражать недовольство, требовать свободы, шуметь, кричать, не было попыток что-то ломать или бежать, был своеобразный митинг. Требовали свободы, плюс люди были недовольны тем, что Литва не предоставляет им убежище, а, значит, им придется ехать домой. Они шумели с утра, пришлось вызвать подкрепление», — передаёт слова Мишутиса издание «Дельфи».

По словам пресс-секретаря, поскольку мигранты не реагировали на требования персонала лагеря, к ним пришлось применить спецсредства. «Они не подчинялись требованиям пограничников, собрались в группу, представляли опасность для пограничников и не выполняли их требования», — сказал он.

В результате действий пограничников, беспорядки удалось прекратить. «Напряжение снято, часть из них вернулась на место добровольно, других перевели в другое место … Отделили около 20 человек, будут выяснять роль каждого из них в этой акции неповиновения», — пояснил Мишутис.

Как рассказал пресс-секретарь СОГГ, после инцидента мигрантов осмотрели врачи, медицинская помощь никому не понадобилась. В настоящее время решается вопрос о дальнейших действиях по отношению к участникам беспорядков. Всего в лагере в Пабраде находятся 677 человек.

Ранее, в воскресенье заместитель главы СОГГ Литвы Римантас Петраускас сообщил, что к настоящему моменту 272 мигранта согласились покинуть Литву и вернуться в свои страны при условии выплаты им 1000 евро.

«На данный момент у нас 272 человека, которые покинут страну, абсолютное большинство — с компенсацией в 1000 евро. Единицы улетели и не получили этих выплат … Они улетят в ближайшее время, потому что рейсы в Стамбул выполняются шесть дней в неделю, а затем их разделят в зависимости от того, кому и куда нужно. Думаем, что эти люди вылетят к середине следующей недели», — сказал Петраускас.

По его словам, большинство мигрантов составляют граждане Ирака, несколько человек из России и Индии.