7 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Оксана Хмурова, , 16:41 — REGNUM За первую неделю февраля в Тольятти выпало рекордное за 15 лет количество осадков. По словам директора Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории Натальи Крыловой, с 31 января по 6 февраля в городе выпало 359% снега от декадной нормы, при этом 54% всех осадков пришлось на 3 февраля.

Константин Александрович Трутовский. Пурга, 1887

Глава Тольятти Николай Ренц сообщил, что с последствиями снегопада в городе ведут борьбу более 500 дворников, привлечена 141 единица техники.

Пользователи в социальных сетях раскритиковали работу городских коммунальных служб, не увидев результатов уборки снега в городе.

Более 230 лайков получил комментарий Натальи П.: «Врать — не снег ворочать!».

Жители отмечают, что совсем не видно, чтобы снег убирался на внутриквартальных дворовых проездах к магазинам: «Подъездные внутриквартальные пути к разгрузкам магазинов не расчищены. Зачем врать?» — пишет Сергей Б., и с ним согласились более 140 пользователей.

В Сети была опубликована фотография, на которой изображен глава Тольятти с лопатой в руках на фоне заснеженной территории.

«Одного человека, убирающего снег, я вижу на фото, а где ещё 499 дворников, и 141 ед. техники?» — спрашивает Артем Б., этот комментарий понравился 55 пользователям.

Уборка снега Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дороги заужены так, что скоро будем ездить в один ряд! По 1,5 метра до бордюров не дочищают, и чем он может помочь? Только пять минут помахать лопатой на камеру — и на большее его не хватает! Так же, как и все руководство города!» — написал Игорь У., и с ним согласились более 30 пользователей.

Лариса Г. сообщила, что «в восьмом квартале к магазинам и детским садам нет проезда и это социально значимые объекты», и с ней согласился Андрей С., который сообщил, что, «скорее всего, техника и дворники работают в другом городе, потому что у нас их не видно!», «видимо, 140 единиц техники — это лопаты дворников!» — предположил Дмитрий Д.

Дмитрий К. также не заметил результатов борьбы со снежной стихией: «Ничего нигде не чищено». Не увидел работу коммунальных служб и Андрей О.: «Где они? Наверное, они ночью работают, я думаю. Но нет, и ночью так же, как и днём. Все сугробы на своих местах».

Андрей С. предположил, что «чиновники, наверное, снег убрали только возле своих домов».

«Вы дорогу хотя бы почистили бы на Дзержинского. Главные дороги — и такой беспредел. Как на поезде едешь и думаешь: не задеть бы задом другую машину! Позорники!» — возмущается Кристина К, а Валентина Ш. сообщила о том, что на Ярославской улице нельзя подойти к мусорным контейнерам.

Валентин А. отметил, что для главы города этот период не является успешным: «Ренц, провальный сезон для тебя».

Пользователи предложили главе города выйти из машины и пройтись по городу пешком: «Пусть из машины выйдет и пешком пройдется. А потом рассказывает, как почищены на 80% пешеходные переходы!».

Оксана З. отметила: «Техники не видать, вчера вечером по кварталу ехал одинокий трактор с поднятым ковшом. Горы снега все растут, множество молодых деревьев ими завалено, не факт, что выживут. Когда всё это начнет таять, мало не покажется, так почему снег не вывозят, разве не должны?».

Уборка снега Алексей Колчин © ИА REGNUM

Кто-то из пользователей встал на защиту главы Тольятти.

Так, Иван Т. возмутился тем, что «люди вообще интересные: летом на газонах свои автомобили ставят, зимой не дают технике снег чистить и ещё возмущаются, так вам и надо, лопату в руки — и вперёд!». С ним согласилась Наталья С.: «Люди сами виноваты. У нас висело объявление — убрать машины. Никто не соизволил. Результат налицо».

Андрей Г. вспомнил подобную ситуацию в другом городе России: «Учитывая пиковые осадки, уборка снега с улиц соответствует озвученному. В Питере и похуже было».

Пользователи также вспомнили о песне Сергея Шнурова, которую он посвятил плохой уборке Санкт-Петербурга от снега и льда. «Надо нам тоже придумать песню о борьбе со снегопадом», — написала Ирина Б.

Некоторые пользователи назвали территории, которые не были очищены от снега: «Революционная 10, 12, 14 не чищены. Парковочных мест нет», «Ярославская, 11, Ярославская, 17, сейчас две машины толкали, колеи и каша из снега, не проехать. На Ярославской, 17 с одного торца дома почистили, с другой нет», «Мира, 71, парковки нет, горы снега. Центральная улица! И так много где», «В частный сектор в центральном районе хоть раз заедет трактор?»