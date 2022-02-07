Москва, 7 февраля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Перечень российских традиционных ценностей должен включать упоминание веры в Бога, считает глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Такую позицию он высказал в ходе дискуссии в Общественной палате РФ по проекту основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Иван Андреевский Владимир Легойда

Он отметил, что в РПЦ считают важным внести упоминание веры в Бога или религиозной веры в перечень традиционных ценностей. Также следует учесть, что религиозные объединения — органичная часть гражданского общества, которая должна участвовать в программах и проектах по сохранению таких ценностей.

По его словам, текущая редакция документа напрямую не связывает религиозные объединения и вопросы традиционных ценностей. Предполагается, что так и есть, но сегодня подразумеваемые вещи приводят к созданию проблем.

«Без констатации этого факта разговор о сохранении традиционных ценностей практически теряет смысл. Сама идея традиционных ценностей непосредственно связана с религиозными традициями, больше ей просто неоткуда взяться», — сказал Легойда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Российский НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева разработал Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Документ опубликовали для общественного обсуждения.

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