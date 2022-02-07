Рига, 7 февраля 2022, 14:34 — REGNUM Преподаватель Лиепайского университета Латвии и директор Института естественных наук и инновационных технологий Улдис Жаймис предложил использовать широко распространенные на побережье страны морские водоросли в качестве источника биогаза. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv со ссылкой на TV Kurzeme.
Жаймис сообщил журналистам, что под его руководством студенты пытаются создать из водорослей бумагу, удобрения для растений и биогаз. По его словам, на сбор выброшенных на побережье водорослей лиепайское самоуправление каждое лето тратит десятки тысяч евро. Как ненужные отходы они превращаются в огромные мусорные кучи у Южного мола городского порта.
Более рациональное использование морских даров позволит не только утилизировать эти гигантские объемы, но и повысить энергонезависимость страны, убежден преподаватель и его ученики.
«Изначально был проведен эксперимент с соломой для увеличения количества биогаза. Но не очень подходило, потому что солома содержит много целлюлозы», — пояснила процесс поиска нужных решений студентка Лаура Эрнсоне.
Яблочная кожура и другие биологические отходы, которые способствовали гниению, также были добавлены к водорослям во время исследований. Сейчас определены как необходимые компоненты, так и пропорции, чтобы от эксперимента перейти к непосредственному производству.
«Мы подали проектную заявку на разработку технологического процесса. Вначале он будет проходить в четырехлитровых реакторах, затем в 30-литровом, затем в находящемся распоряжении Лиепайского университета 2,5-тонном. Потом в коммерческих объемах. Речь идет о тысячах тонн», — рассказал Жаймис.
В перспективности такого метода преподаватель уверен. Для начала промышленного производства биогаза Улдис Жаймис надеется привлечь деньги из еврофондов — в размере около миллиона евро.
В конце февраля 2022 года станет известно, получит ли проект Лиепайского университета европейское финансирование.