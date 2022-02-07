Рига, , 14:34 — REGNUM Преподаватель Лиепайского университета Латвии и директор Института естественных наук и инновационных технологий Улдис Жаймис предложил использовать широко распространенные на побережье страны морские водоросли в качестве источника биогаза. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv со ссылкой на TV Kurzeme.

Водоросли Publicdomainpictures.net

Жаймис сообщил журналистам, что под его руководством студенты пытаются создать из водорослей бумагу, удобрения для растений и биогаз. По его словам, на сбор выброшенных на побережье водорослей лиепайское самоуправление каждое лето тратит десятки тысяч евро. Как ненужные отходы они превращаются в огромные мусорные кучи у Южного мола городского порта.

Более рациональное использование морских даров позволит не только утилизировать эти гигантские объемы, но и повысить энергонезависимость страны, убежден преподаватель и его ученики.

«Изначально был проведен эксперимент с соломой для увеличения количества биогаза. Но не очень подходило, потому что солома содержит много целлюлозы», — пояснила процесс поиска нужных решений студентка Лаура Эрнсоне.

Яблочная кожура и другие биологические отходы, которые способствовали гниению, также были добавлены к водорослям во время исследований. Сейчас определены как необходимые компоненты, так и пропорции, чтобы от эксперимента перейти к непосредственному производству.

«Мы подали проектную заявку на разработку технологического процесса. Вначале он будет проходить в четырехлитровых реакторах, затем в 30-литровом, затем в находящемся распоряжении Лиепайского университета 2,5-тонном. Потом в коммерческих объемах. Речь идет о тысячах тонн», — рассказал Жаймис.

В перспективности такого метода преподаватель уверен. Для начала промышленного производства биогаза Улдис Жаймис надеется привлечь деньги из еврофондов — в размере около миллиона евро.

В конце февраля 2022 года станет известно, получит ли проект Лиепайского университета европейское финансирование.