София, 7 февраля 2022, 14:34 — REGNUM Два человека пострадали в результате аварии пассажирского автобуса в центре столицы Болгарии Софии. Об этом 7 февраля сообщает БТВ.
Согласно официальной информации, инцидент произошел 7 февраля в 08:00 утра по местному времени (09:00 мск), когда маршрутное транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с мусоровозом и легковым автомобилем.
По предварительным данным, у водителя автобуса случился сердечный приступ.
Раненые лица были госпитализированы в одну из столичных клиник. Ведется следствие.
На данный момент движение на песте аварии полностью возобновлено.