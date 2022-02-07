София, 7 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате аварии пассажирского автобуса в центре столицы Болгарии Софии. Об этом 7 февраля сообщает БТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Согласно официальной информации, инцидент произошел 7 февраля в 08:00 утра по местному времени (09:00 мск), когда маршрутное транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с мусоровозом и легковым автомобилем.

По предварительным данным, у водителя автобуса случился сердечный приступ.

Раненые лица были госпитализированы в одну из столичных клиник. Ведется следствие.

На данный момент движение на песте аварии полностью возобновлено.