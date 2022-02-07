Кабул, 7 февраля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Афганистане департамент технического обслуживания Саланга сообщил, что шоссе Саланг закрыто для движения из-за сильного снегопада и штормового ветра.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Снегопад

Убайдулла Убайд, глава департамента, сообщил журналистам, что шоссе Саланг было закрыто для движения с прошлой ночи, и предпринимаются усилия, чтобы возобновить движение.

Шоссе Саланг, соединяющее не менее десяти северных и северо-восточных провинций Афганистана со столицей и другими провинциями, этой зимой несколько раз временно закрывалось из-за снегопадов.

Министерство общественных работ правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщает, что снегопад начался в 5 февраля и в некоторых провинциях продолжается до сих пор.

Мохаммад Ашраф Хакшенас, заместитель пресс-секретаря министерства, сообщил «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что шоссе Бамиан — Кабул — Дайкунди также в настоящее время закрыто для движения.

Хакшенас добавил, что это шоссе заблокировано на участках перевала Хайгак, равнины Дивали — Пенджабский базар, Керман — Абогуль и перевала Верс-Канак.

Он также сообщил, что вчерашний сильный снегопад заблокировал шоссе Гор — Кабул и большинство дорог провинции Гор.

По данным министерства, в настоящее время сильный снегопад идёт в провинциях Кабул, Вардак, Парван, Панджшер, Бадахшан и Баглан.

Министерство общественных работ подчеркнуло, что начало работу по открытию основных автомагистралей и транспортных маршрутов на этих участках.