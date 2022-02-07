7 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что вероятность значительной эскалации ситуации вокруг Украины на данный момент низкая.

Мирослава Романенко, , 16:41 — REGNUM Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что вероятность значительной эскалации ситуации вокруг Украины на данный момент низкая. Слова украинского министра обороны 6 февраля приводит пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Нападение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы обладаем всей полнотой информации и реалистично оцениваем ситуацию. Сейчас может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов. Особенно в иностранных СМИ… Хочу еще раз подчеркнуть, о чем я уже не раз говорил раньше. Долг военных — просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать все должное для нейтрализации угроз. Это сейчас и происходит. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая», — подчеркнул Резников.

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Заявление министра обороны обсудили в телеграм-канале «headlines Украина», а также в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua.

«А к концу Олимпиады какой прогноз?» — задалась вопросом Dariia K.

«Примерно такой же, как к Рождеству», — ответил ей Егор.

Алексей Резников Y27

«Зависит от почвы. Должна либо хорошо промерзнуть, либо хорошо просохнуть, если нет, то через год пойдут», — также ответил ей (Dariia K.) Alex M.

«Расскажите об этом западным «друзьям», пусть не нагнетают», — призвала Ольга Ж.

«И куда ж теперь попадет это (переданное Штатами. — М. Р.) оружие?» — задался вопросом Nikol P.

«В женский батальон», — с юмором ответила ему Галина К.

«Вы как-то там наверху определитесь: либо крестик снимите, либо трусы наденьте», — призвала Татьяна Ц.

«Наконец-то услышали правду», — написал Виталий Л.

«А что так? Уже переобулся?» — недоумевает Людмила Л.

«По Женевской конвенции (конвенция об обращении с военнопленными. — М. Р.) завоёванных нужно кормить и лечить. На *рен мы зашуганные и безвольные им нужны? Меньше… [болтать] языком нужно и нагонять ненужных страхов. Пройдет ещё немного времени — и мы сами от такой политики и законов разбежимся и разъедемся куда глаза глядят», — отметил Виктор С.

«Такая у нас вероятность. То высокая, то низкая. Каждый день меняется», — пишет Вера П.

«Игра в ромашку», — отреагировал Андрей С.

«В прогноз погоды добавьте, за осадками…» — с сарказмом добавил Лесовой К.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«[Зачем] вы забросали нашу страну оружием, если ничего нет?..» — адресовала свой вопрос министру Галина К.

«Господин министр. Когда Вы говорите правду? Раньше или сейчас? А может быть, не говорите, а только читаете, что Вам написали? А может, у Вас нет своего мнения? После таких словесных реверансов больше вопросов, чем ответов…» — отметил Сергей Г.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя антироссийскую истерию в западных СМИ, призвал не верить «апокалиптическим прогнозам».