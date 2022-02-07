Москва, 7 февраля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Киргизии приобрело в России 15 тысяч тонн семян сельскохозяйственных культур. Об этом заявил вице-премьер-министр Азиз Аалиев на заседании парламентского комитета по аграрной политике.

U.S. Department of Agriculture Прорастающее семя

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По словам высокопоставленного чиновника, на их приобретение из бюджета потратили 1,5 млрд сомов (1,34 млрд рублей).

Представитель правительства также сообщил, что высококачественный семенной материал уже везут в Киргизию, а затем будут распределять среди местных аграриев.

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