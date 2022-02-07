Нижний Новгород, , 14:31 — REGNUM Полиция проводит проверку по факту появления надписи на одной из стен Нижегородского кремля. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Нижегородской области.

Вид на Волгу со стены Нижегородского кремля

«По факту появления надписи проводится проверка», — цитирует представителя ведомства «Интерфакс-Поволжье».

В пресс-службе правительства Нижегородской области подчеркнули, что личность автора надписи устанавливается для привлечения к ответственности.

Надпись на стене кремля, который является объектом культурного наследия федерального значения, оставлена белой краской непосредственно на исторической кирпичной кладке. Ее возможно только смыть с помощью специальных средств. В ближайшее время к выполнению этих работа приступит специализированная компания.

ИА REGNUM напоминает, фотографии с надписью на стене Нижегородского кремля появились в местных пабликах социальных сетей. Это две буквы — «к» и «а». Пользователи пришли к выводу, что надпись не закончена, а вандалов, возможно, кто-то спугнул.

В рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода в кремле были проведены масштабные реставрационные работы, а также мероприятия по благоустройству обширной территории памятника.