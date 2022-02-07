Владимир, 7 февраля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселёв заразился коронавирусом. Как сообщает ИА REGNUM, об этом спикер рассказал сам 7 февраля.

Пресс-служба Заксобрания Владимирской области Председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев

«Ещё вчера бегал на лыжах и купался в проруби, но видимо, это, в полной мере, не защищает от внезапного ковида. Сегодня экспресс-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально, надеюсь, благодаря хорошему иммунитету, болезнь пройдёт в легкой форме. Берегите себя!» — написал Киселев (орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM).

5 февраля состоялась XXXI конференция регионального отделения «Единой России». На ней секретарем регионального отделения был избран врио губернатора Александр Авдеев. До него пост занимал Владимир Киселев.