Москва, , 14:30 — REGNUM В Москве на несколько дней установится температура воздуха выше нулевой отметки, сообщает 7 февраля сайт правительства столицы.

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«В Москве станет заметно теплее. Синоптики прогнозируют плюсовую температуру даже ночью. Небо всю неделю будет затянуто облаками, и местами продолжит идти снег», — рассказали в мэрии.

Ожидается, что во вторник 8 февраля воздух прогреется до одного градуса тепла. В результате перепада температуры возможно образование гололедицы, а на крышах зданий активизируется образование сосулек.

До одного градуса тепла будет прогреваться воздух до субботы, 12 февраля. В этот день ветер сменит направление, а столбики термометров опустятся до шести градусов мороза.

Как сообщало ИА REGNUM, погоду в ближайшие дни в регионах Центральной России определит североатлантический циклон «Роксана».