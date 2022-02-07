Минск, 7 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не верит в версию о том, что российский олигарх Борис Березовский покончил жизнь самоубийством. Он заявил об этом 7 февраля в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Нет, конечно», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также Лукашенко отметил, что покойный олигарх хотел возвратиться в Россию и потому писал российскому президенту Владимиру Путину«покаянные письма».

«Знаю, мне Владимир Владимирович говорил, когда письмо получил от него, говорит: «Ты как думаешь»? Я говорю: «Обманет», — добавил белорусский лидер.

При этом он отметил, что считает, что Березовский «был полностью под контролем» у спецслужб Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он подготовил для своего коллеги из РФ Владимира Путина документ о том, что оппозиция в Белоруссии спонсируется бизнесменами из России, «которые бывают на приемах у российского президента».