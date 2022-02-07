Пыщуг, , 16:04 — REGNUM В Пыщугском районе Костромской области волки начали угрожать безопасности людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава Головинского сельского поселения Владимир Кружков.

Волки, пойманные в Шарьинском и Пыщугском районах

За последнюю неделю хищники загрызли четыре бездомных и одну хозяйскую собаку в посёлке Боровском. В населённом пункте проживает около 300 человек. Там же имеется школа, в которой учатся 24 ребёнка.

«Местные жители заметили, что из посёлка пропали несколько собак. При осмотре территорий охотники нашли их останки и следы волков. По предположениям специалистов, в посёлок заходит стая из 5 особей и ещё один волк-одиночка, который не тратит ресурсы в поисках пищи в лесу и способен выйти в населенный пункт за легкой добычей. Волков видели и в других населённых пунктах нашего сельского поселения — деревнях Головино и Колпашница», — рассказал Кружков.

Жители Боровского беспокоятся за свою безопасность и просят главу не выключать уличное освещение по ночам. Кроме этого, сельская остановка, находящаяся на федеральной трассе, плохо освещена. Глава сообщил, что сможет решить эти вопросы только с поддержкой региональных властей.

«Пользуясь случаем, хочу попросить региональных властей решить вопрос с освещением остановки у посёлка Боровского на трассе Урень — Шарья — Никольск — Котлас (34Р-10). Она находится в ведении региона. Остановка расположена в 800 метрах от населённого пункта. Тем не менее, учитывая отсутствие освещения и близость леса в вечернее время лучше не проходить этот путь без сопровождающих. У нас селяне просят мужчин с машинами, или меня встретить их с автобуса, так как боятся повстречать хищников. Есть ещё одна проблема — люди просят оставлять фонари гореть по ночам, но ввиду маленького бюджета я не могу этого позволить. У нас полностью дотационный бюджет, мы едва сводим концы с концами. Прошу рассмотреть возможность выделения денег для организации освещения в ночное время хотя бы на период, пока волки не будут отстреляны», — добавил глава поселения.

Как пояснил ИА REGNUM эксперт отдела оперативного реагирования департамента природных ресурсов Костромской области Павел Чижов, активизация волков связана с осадками. Из-за высокого и рыхлого снега хищники не могут охотиться в лесах и выходят к людям. В минувшие выходные охотники отстрелили двух волков-отшельников. Теперь им предстоит ликвидировать оставшуюся стаю. Ситуация осложняется тем, что хищники проходят большой круг по территории района. Из-за этого их непросто взять в кольцо. Всего с начала 2022 года охотники добыли 11 волков на территории Пыщугского и Шарьинского районов. Судя по тому что осадки в области не прекращаются, эту работу придётся продолжить и по другим территориям.

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