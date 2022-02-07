Пыщуг, 7 февраля 2022, 16:04 — REGNUM В Пыщугском районе Костромской области волки начали угрожать безопасности людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава Головинского сельского поселения Владимир Кружков.
За последнюю неделю хищники загрызли четыре бездомных и одну хозяйскую собаку в посёлке Боровском. В населённом пункте проживает около 300 человек. Там же имеется школа, в которой учатся 24 ребёнка.
Жители Боровского беспокоятся за свою безопасность и просят главу не выключать уличное освещение по ночам. Кроме этого, сельская остановка, находящаяся на федеральной трассе, плохо освещена. Глава сообщил, что сможет решить эти вопросы только с поддержкой региональных властей.
Как пояснил ИА REGNUM эксперт отдела оперативного реагирования департамента природных ресурсов Костромской области Павел Чижов, активизация волков связана с осадками. Из-за высокого и рыхлого снега хищники не могут охотиться в лесах и выходят к людям. В минувшие выходные охотники отстрелили двух волков-отшельников. Теперь им предстоит ликвидировать оставшуюся стаю. Ситуация осложняется тем, что хищники проходят большой круг по территории района. Из-за этого их непросто взять в кольцо. Всего с начала 2022 года охотники добыли 11 волков на территории Пыщугского и Шарьинского районов. Судя по тому что осадки в области не прекращаются, эту работу придётся продолжить и по другим территориям.
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