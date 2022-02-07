Кабул, , 14:29 — REGNUM Система здравоохранения Афганистана рушится из-за нехватки финансирования и наплыва недоедающих пациентов. Об этом сообщает New York Times.

Больница Yarregion.ru

Организация Save the children сообщает, что количество недоедающих детей в клиниках удвоилось за последние шесть месяцев, при этом в декабре 2021 года умерло 40 детей. Причем, эти случаи зарегистрированы только в медицинских учреждениях, находящихся под наблюдением Save the children.

До прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) система здравоохранения Афганистана полагалась на помощь международного сообщества. Но с падением предыдущего правительства большая часть этой помощи была прекращена.

New York Times цитирует Международный комитет спасения, заявивший, что 90% медицинских учреждений Афганистана, как ожидается, закроются в ближайшие месяцы.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышки диареи, кори, лихорадки денге, малярии и COVID-19 может привести к переполнению больниц Афганистана.

Газета ссылается на больницу имени Индиры Ганди в Кабуле, которая была на грани закрытия в октябре прошлого года, когда сотрудникам медучреждения пришлось вырубить деревья, чтобы готовить пищу. Но уже через месяц с помощью Международного комитета Красного Креста больница продолжила работу.

По данным New York Times, хотя снижение интенсивности конфликтов несколько снизило нагрузку на больницы, из-за закрытия частных медицинских клиник действующие медцентры переполнены. Например, в больнице Индиры Ганди, одной из крупнейших больниц Афганистана, лежит 500 пациентов на 360 койках.

Хасибулла Рахимзай Вардак, директор больницы, говорит, что каждый день к ним обращаются более тысячи пациентов, и около 300 из них госпитализируются.

В переполненные недоедающими пациентами палаты больницы ежедневно поступает около 60 младенцев, и два-три процента из них умирают.

Правление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и упорное нежелание движения выполнить требования международного сообщества привели к тому, что правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не признано, а действие международных санкций продолжается.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны отменить все санкции, ограничивающие гуманитарную помощь Афганистану.