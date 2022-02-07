Челябинск, 7 февраля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Челябинске мужчину 1993 года рождения задержали с наркотиками. Он перевозил их в автомобиле, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

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Задержание произвели сотрудники ГИБДД. В ходе проверки документов водитель автомашины выбросил 24 свёртка с неизвестным веществом и его доставили в отдел полиции.

Затем в автомобиле обнаружили ещё 51 свёрток. А дома у подозреваемого нашли пластиковый контейнер, 40 полимерных зип-локов и полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета. Изъятое направили на экспертизу.