Москва, 7 февраля 2022, 14:27 — REGNUM Россия, действительно, усилила свои позиции на мировой арене, ведь на фоне текущего энергокризиса в Европе, положение дел для РФ выглядит куда более многообещающим, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари» Денис Гончаров.
Как сообщало, ИА REGNUM глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель заявил о том, что Россия значительно укрепила устойчивость к санкции.
Напряженность в отношениях между Брюсселем и Вашингтоном серьезно нарастала на фоне гипотетической агрессии России по отношению к Украине. На этом фоне ЕС и США подготовили серьезные санкции.
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