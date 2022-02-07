Москва, , 14:27 — REGNUM Россия, действительно, усилила свои позиции на мировой арене, ведь на фоне текущего энергокризиса в Европе, положение дел для РФ выглядит куда более многообещающим, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари» Денис Гончаров.

Жозеп Боррель (сс) European Parliament

«Страны ЕС опасаются, что рестрикции могут вызвать прекращение поставок Россией газа в Европу.

Ведь запасы в подземных хранилищах Европы находятся на рекордных отметках, всего подземные хранилища заполнены на 40,9%, однако в Германии и Франции значения ещё меньше и составляют 39%.

ЕС имеет все шансы полностью остаться без газа в ближайшие несколько месяцев. При этом цены на газ в Европе сегодня в шесть-десять раз выше, столь существенный рост взвинтил инфляцию в зоне евро в 2021 году.

Эта динамика, безусловно, сохранится и в 2022 году. При этом применение «серьезных санкций» со стороны Брюсселя может быть чревато ответными нефтегазовыми мерами России», — полагает эксперт.

Как сообщало, ИА REGNUM глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель заявил о том, что Россия значительно укрепила устойчивость к санкции.

Напряженность в отношениях между Брюсселем и Вашингтоном серьезно нарастала на фоне гипотетической агрессии России по отношению к Украине. На этом фоне ЕС и США подготовили серьезные санкции.

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