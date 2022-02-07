Нижний Новгород, 7 февраля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Нижегородской области продолжает снижаться уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции, передают местные СМИ сегодня, 7 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Если 21 января этот показатель составлял 65,2%, то по состоянию на 28 января он снизился до 64,5%, а в настоящее время упал до 63,7%.

Также стало известно о том, что в 38% школ и детских садов по всему региону введены карантинные меры по COVID-19 и острым респираторным вирусным инфекциям. В том числе полностью закрыты на карантин 212 общеобразовательных учреждений.

Отметим, что в Нижегородской области полностью вакцинировались от коронавируса 1,8 млн местных жителей. Первым компонентом вакцины привились около 1 млн 882 тысяч нижегородцев.