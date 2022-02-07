Сеул, 7 февраля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В 2021 году доля южнокорейских компаний на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей составила 30,4%, что на 4,3% меньше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании SNE Research.

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Согласно опубликованным данным, в прошлом году поставки аккумуляторных батарей для электромобилей составили 296,8 ГВт·ч.

Первое место на рынке заняла китайская компания CATL (32,6%). За ней следуют южнокорейская LG Energy Solution (20,3%), японская Panasonic (12,2%), китайская BYD (8,8%), южнокорейские SK On (5,6%) и Samsung SDI (4,5%).

По сравнению с 2020 годом компания LG Energy Solution потеряла 3,1% рынка, Samsung SDI — 1,3% рынка, а SK On, напротив, увеличила долю рынка на 0,1%.