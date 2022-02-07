Изобильный, Ставропольский край, , 14:24 — REGNUM В Ставропольском крае вынесен приговор местному жителю, совершившему насилие сексуального характера в отношении десятилетнего мальчика. Суд отправил в колонию строгого режима на 15 лет 44-летнего жителя Изобильненского городского округа, сообщили 7 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Насилие над детьми Elheraldo.co

Преступление против половой неприкосновенности ребенка было совершено в сентябре 2021 года. По дороге из школы домой мальчика остановил незнакомый мужчина, попросивший настроить наушники. Ничего не заподозрившего ребенка злоумышленник завел на пустырь и избил, а затем совершил над ним сексуальное насилие.

«Школьник был госпитализирован с тяжелыми травмами в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили подробности в СК.

Злоумышленника вычислили по записи видеокамеры. После проведения молекулярно-генетической судебной экспертизы отпираться ранее судимому преступнику не было смысла. Он был задержан и по решению суда отправится в места лишения свободы на 15 лет.