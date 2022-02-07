Красногорск, 7 февраля 2022, 14:23 — REGNUM В 2022 году на территории Подмосковья планируется завершит капитальный ремонт 21 медицинского учреждения. Об этом 7 февраля сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
«В 2022 году капитальный ремонт будет вестись на 47 объектах. Из них 21 объект будет открыт уже в новом образе. В 2023 году будет введено 27 объектов», — сказала Стригункова.
Помимо этого, в 2022 году на территории Подмосковья планируется открыть 23 новых медицинских учреждения, отметила зампред областного правительства.
«Среди них 12 поликлиник и амбулаторий, три подстанции скорой медицинской помощи, три офиса врача общей практики, два ФАПа и три блока диспансеризации», — сообщила Стригункова.
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