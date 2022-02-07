Красногорск, 7 февраля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В 2022 году на территории Подмосковья планируется завершит капитальный ремонт 21 медицинского учреждения. Об этом 7 февраля сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«В 2022 году капитальный ремонт будет вестись на 47 объектах. Из них 21 объект будет открыт уже в новом образе. В 2023 году будет введено 27 объектов», — сказала Стригункова.

Помимо этого, в 2022 году на территории Подмосковья планируется открыть 23 новых медицинских учреждения, отметила зампред областного правительства.

«Среди них 12 поликлиник и амбулаторий, три подстанции скорой медицинской помощи, три офиса врача общей практики, два ФАПа и три блока диспансеризации», — сообщила Стригункова.