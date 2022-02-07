Москва, 7 февраля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Привитые и ранее переболевшие граждане легко переносят инфицирование «Омикроном». Об этом 7 февраля заявила заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Прошло ещё очень мало времени, и многие наши пациенты находятся в острой фазе заболевания. Но какие предварительные данные? В основном, когда распространяется инфекция уже среди тех, кто переболел, кто вакцинирован, эти люди переносят болезнь очень легко: кратковременное течение, и у них практически нет никаких последствий», — заявила Руженцова.

«У тех, кто не имел до этого иммунитета, мы видим, что болезнь течёт тяжелее, дольше и период температуры повышенной, и других проявлений», —указала она.

По её словам, есть люди, которые жалуются на обострение бронхитов, синуситов, тонзоллитов.

«То есть различной хронической, чаще инфекционно-воспалительной патологии, которая была до контакта с вирусом», — подчеркнула Руженцова.