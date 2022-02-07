Кабул, 7 февраля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Представители министерства здравоохранения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили, что ежегодно в Афганистане от рака умирает от 16 000 до 20 000 человек

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Министерство объявило в воскресенье, 6 февраля, по случаю Всемирного дня борьбы с раком, что ежегодно в Афганистане у 40 000 человек диагностируется рак.

Мохаммад Хасан Гияси, заместитель министра здравоохранения по планированию, заявил на встрече в Кабуле, что в провинциях Кабул, Герат и Балх действуют несколько центров лечения рака.

В Афганистане наиболее распространены рак полости рта, груди, желудка, легких, пищевода и матки.

Обильное употребление жареной пищи, гиподинамия, курение, несоблюдение рекомендаций по здоровью и неправильное питание входят в число причин возникновения рака.