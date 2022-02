Нью-Йорк, США, , 14:23 — REGNUM Американский танцевальный дуэт Sofi Tukker анонсировали свой предстоящий второй альбом под названием Wet Tennis и представили первый сингл Original Sin. Об этом 4 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Танцевальный дуэт Sofi Tukker Скриншот с портала The Line Of Best Fit

Original Sin — первый новый материал группы после их совместной работы с Джоном Саммитом над песней Sun Came Up в сентябре прошлого года.

Участники дуэта Софи Хоули-Уэлд и Такер Хэлперн рассказали о сингле подробнее: «Original Sin — это идеальный способ представить мир альбома Wet Tennis, он символизирует наше сообщество the freak fam. В нем говорится: мы не созданы быть святыми. Мы не рождены грешниками. Мы просто кучка фриков, которые совершают ошибки и стараются сделать все возможное. Wet Tennis — это аббревиатура, которая означает: «когда каждый пытается развиваться, ничто негативное не является безопасным» [с англ. «when everyone tries to evolve, nothing negative is safe», и именно об этом эта песня. Мы живем в неспокойном мире, и не наша вина, если иногда у нас возникают проблемы. Это часть того, что делает нас людьми. Но когда мы развиваемся вместе и радуемся, а не осуждаем друг друга, мы можем преодолеть негатив и перейти к более оптимистичному образу жизни».

Wet Tennis последует за дебютным альбомом Sofi Tukker 2018 года Treehouse.

