Оренбург, , 14:22 — REGNUM В Оренбургской области в районе МАПП «Маштаково» задержан грузовик, перевозивший крупную партию фруктов. Грузом оказались санкционные груши. Об этом сообщили 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

Груши

Фура перевозила в Москву 19 тонн бельгийских груш под видом турецких. Во время досмотра были выявлены следы двойной маркировки продукции. На ящиках остались этикетки, на которых страной происхождения груш значится Бельгия. Кроме того, у водителя отсутствовали фитосанитарные документы на продовольствие.

Вся партия фруктов передана в Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям. Специалисты ведомства должны принять решение об изъятии и уничтожении продукции.