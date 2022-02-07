Москва, , 14:21 — REGNUM Из-за запрета на поставку смартфонов в Россию сильно пострадают американские производители. Уже сейчас происходит перераспределение рынка, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела Елена Рожанская.

Смартфон hawkHD

«Вспоминается история с Huawei. А российский рынок большой, и спрос на смартфоны существует.

Так что если поставки этого китайского гиганта в США уменьшаются, а американские в Россию сократятся (по официальным каналам, а по неофициальным поток таким большим все равно не сможет просто быть), то, как говорится, свято место пусто не бывает.

Уже сейчас видно расширение китайского ассортимента на рынке смартфонов России. А есть ещё другие, не только китайские, бренды. Надо сказать, они очень неплохо себя показывают.

Российский потребитель постепенно к ним начинает привыкать, советовать друзьям, дарить родным.

Пи этом пользователей продуктов компании Apple, если не становится резко меньше, то и роста тоже не наблюдается», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, потери доходов производителей смартфонов Apple, Samsung, Xiaomi и Realme в случае введения санкций в отношении России и запрета прямых поставок составят 760 млрд руб. (около $10 млрд) в год).

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