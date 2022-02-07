Ташкент, 7 февраля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Жертвами интернет-мошенников в Узбекистане в 2021 году стали свыше 2,7 тыс. человек и, это только те, кто обратился в правоохранительные органы. Об этом 7 февраля сообщает Подробно. уз со ссылкой на источник.

Телефонный мошенник

По данным журналистов, у всех пострадавших украли деньги с пластиковых карт.

Отмечается, что несмотря на неоднократные предупреждения люди продолжают передавать защитные коды пластиковых карт мошенникам и терять свои деньги.

Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шахрух Гиясов заявил журналистам, что «гражданам необходимо понимать — никому нельзя передавать SMS-код, отправленный на телефон, а также никто не имеет права спрашивать его».

»SMS-код запрашивают только мошенники. Тот человек, который спросит у вас SMS-код — это мошенник. Помните это и будьте бдительны», — подчеркнул Гиясов.