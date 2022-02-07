Владимир, 7 февраля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 53 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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7 февраля выявлено 2047 новых случаев заражения коронавирусом — на 389 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 99 тыс. 76 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 83 тыс. 976 пациентов, в том числе 306 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3127 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.