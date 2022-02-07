Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге на Думской улице разместят новое арт-пространство с внедрением новых технологий. Об этом 4 февраля сообщил председатель городского комитета по культуре Фёдор Болтин.

Думская улица Дарья Драй © ИА REGNUM

Арт-пространство, по планам комитета, разместится в здании бывшей городской думы. В Петербурге приступают к проектированию и переоборудованию помещения под новый объект. Однако, как отметил Фёдор Болтин, на базе арт-пространства появится мультимедийные зоны, кабинеты с интернет-трансляциями, электронная музыкальная библиотека и концертный зал.

При этом работа комитета по культуре будет вестись совместно с центром «Чайковский». Можно предположить, что творчество российского композитора будет прослеживаться в проекте арт-пространства.

«Уверен, что арт-пространство, связанное с жизнью и творчеством великого русского композитора, станет новым центром притяжения для петербуржцев и туристов», — отметил Фёдор Болтин.

Первые работы на территории здания бывшей городской думы планируют начать в 2024 году.

Напомним, Думская улица имеет скандальную репутацию из-за обилия ночных клубов и особого контингента посетителей. Также на улице происходит множество околокриминальных инцидентов.