Каир, 7 февраля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Каире прошли переговоры президента Египта Абдельфаттаха Ас-Сиси и главы Джибути Омара Гелле. Об этом 7 февраля сообщает Al-Ahram.

Kremlin.ru Абдель Фаттах ас-Сиси

По данным журналистов, в ходе переговоров лидеры двух государств обсудили региональную обстановку в Восточной Африке, в частности — ситуацию со строительством в Эфиопии дамбы «Новое возрождение». По оценке египетских властей, построенная на реке Голубой Нил плотина может оставить Египет без воды.

«Мы с президентом Джибути обсудили пути активизации различных аспектов двустороннего сотрудничества между нашими странами. Я также обсудил с президентом Джибути ситуацию с плотиной «Новое возрождение» и желание Египта достичь обязательного юридического решения по заполнению водохранилища и эксплуатации плотины», — заявил президент Египта.