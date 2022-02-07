Москва, 7 февраля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. На сегодняшний день Москва и Вашингтон пока не достигли понимания о графике новых встреч в рамках стратегического диалога. Об этом 7 февраля заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

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«Дальнейший диалог с американцами по стратстабильности в немалой степени будет зависеть от того, как будут решаться вопросы, связанные с гарантиями безопасности», — пояснил в беседе с РИА Новости дипломат.

Ермаков подчеркнул, что Москва намерена добиваться от Вашингтона обсуждения российских инициатив в комплексе, не допуская вычленения каких-либо конкретных сюжетов «по своему вкусу».

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Российский дипломат также указал на то, что тема гарантий безопасности подвинула на второй план ряд вопросов стратегической повестки дня. При этом он добавил, что в случае необходимости страны могут договориться о новых форматах переговоров, в том числе о создании новых рабочих групп.

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Как сообщало ИА REGNUM, свои предложения по стратегической стабильности Россия передала Соединённым Штатам в преддверии консультаций в Женеве летом 2021 года.