Рязань, , 14:19 — REGNUM Автопарк Рязанского областного клинического перинатального центра пополнился новым реанимобилем, сообщает 7 февраля пресс-служба правительства региона.

Машина реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

Спецмашина полностью подготовлена для перевозки новорождённых пациентов. В реанимобиле установлен кювез для создания оптимального микроклимата ребёнку, аппарат ИВЛ, минилаборатория для контроля показателей здоровья. В салоне также предусмотрено место для матери. Машина уже введена в эксплуатацию.

Транспорт получен в рамках реализации государственной программы Рязанской области «Развитие здравоохранения».