Рязань, 7 февраля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Автопарк Рязанского областного клинического перинатального центра пополнился новым реанимобилем, сообщает 7 февраля пресс-служба правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина реанимации

Спецмашина полностью подготовлена для перевозки новорождённых пациентов. В реанимобиле установлен кювез для создания оптимального микроклимата ребёнку, аппарат ИВЛ, минилаборатория для контроля показателей здоровья. В салоне также предусмотрено место для матери. Машина уже введена в эксплуатацию.

Транспорт получен в рамках реализации государственной программы Рязанской области «Развитие здравоохранения».