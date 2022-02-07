Казань, 7 февраля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Татарии ночью и утром 8 февраля местами ожидается туман. Температура воздуха ночью при прояснениях достигнет — 20 °C, сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Sochiadm.ru Мороз

Во вторник, 8 февраля, ночью местами по республике сохранится небольшой снег, днем под влиянием гребня повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов мороза, при прояснениях до —20°С, днем ожидается —4…—9°С. На дорогах сохранится гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае в ночь на 8 февраля может похолодать до — 20˚С, а в конце недели в регионе ожидаются сильные снегопады.

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