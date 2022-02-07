Нижний Новгород, 7 февраля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Мэрия Нижнего Новгорода предлагает запретить строительство в черте города вышек сотовой связи, антенных опор и мачт. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вышка сотовой связи

В муниципалитете акцентируют внимание на том, что в настоящее время отсутствуют как таковые правила и нормы размещения таких объектов.

При этом нижегородцы жалуются, что вышки сотовой связи портят архитектурный облик столицы Приволжья и могут негативно влиять на здоровье граждан, а свисающие с них провода создают визуальный шум.

Также в мэрии Нижнего Новгорода напомнили, что только за последние годы в городе возвели 166 опор, предназначенных для освещения и работы станций принадлежащих мобильным операторам.