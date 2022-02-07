Павлодар, Казахстан, 7 февраля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Павлодаре, находящемся в северо-восточном Казахстане, правоохранители задержали троих человек, которых обвиняют в организации беспорядков. Об этом 7 февраля сообщил журналистам заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

По его словам, в отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям «Терроризм» и «Призыв к насильственному захвату власти». Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Каиров сообщил, что о подготовке беспорядков в Павлодаре правоохранители узнали в ходе мониторинга соцсетей. Они увидели, что ряд лиц призывают собраться на центральной площади города.

«5 января по тревоге был поднят личный состав департамента полиции на территории центральных площадей в целях недопущения нарушений общественного порядка, при этом службу сотрудники полиции несли без экипировки», — сказал глава департамента.

Стоит отметить, что сотрудники полиции Павлодара в ходе беспорядков в январе смогли удержать здание администрации города. Также они не дали начаться мародёрству и грабежам.