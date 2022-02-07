Оренбург, , 14:15 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2022 года произошло 246 пожаров. В результате этих происшествий погибли десять человек, еще шестеро получили травмы. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе отмечено снижение числа пожаров и их жертв. В 2021 году зарегистрировано 328 пожаров, на которых погибли 17 человек и 15 человек, в том числе двое детей получили травмы.

Основными причинами пожаров названы неосторожное обращение с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрооборудования. В частности, за истекший период 2022 года из-за неосторожного обращения с огнем произошел 81 пожар, а из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного и электрооборудования — 118 пожаров.