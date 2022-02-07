Челябинск, 7 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Челябинской области открыли ещё одну амбулаторию для пациентов с симптомами COVID-19. Об этом информирует региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Объект расположен в горбольнице №8 в переулке Артиллерийский, 2а. Приём проводится с понедельника по субботу. Открытие пункта состоялось 7 февраля.

Всего в Челябинской области действует почти 20 подобных амбулаторий. Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжается рост числа новых случаев заражения коронавирусом.