Москва, 7 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Устойчивость России к экономическим санкциям Запада обусловлена действиями президент РФ Владимира Путина, правительства России, государственной импортозамещающей политикой, энергетическими и природными ресурсами, а также значительными золотовалютными резервами Банка России, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Санкции в отношении России были введены в марте 2014 года после присоединения Крыма к России. Инициатором их введения с целью международной изоляции России стало руководство США, под давлением которого к санкциям присоединились и страны Евросоюза. Ответные меры со стороны России начались весной-летом 2014 года.

В 2016—2020 гг. российская экономика успешно адаптировалась к давлению от санкций, страны же Евросоюза и США испытали негативное воздействие от своих санкций, так и ответных действий России. Уже в 2019 году потери России от зарубежных санкций оценивались Владимиром Путиным в 50 млрд долларов, при этом Евросоюз с 2014 года недополучил 240 млрд долларов доходов, США — 17 млрд долларов и Япония — 27 млрд долларов доходов соответственно.

Представленный баланс показывает, что потери Запада от введенных санкций не в пользу стран ЕС и США. Введенные Западом санкции не остановили рост ВВП России, который благодаря реализуемой политике импортозамещения, уверенно продолжил свой рост.

Росли и золотовалютные резервы России, обеспечивающие финансовую устойчивость российской валюты. По состоянию на 21января 2022 года их величина достигла исторического максимума и составила 639, 6 млрд долларов США.

Нет ни одного года, в котором США и страны ЕС не придумывают предлоги на разработку новых рестрикций и продление существующих ограничений, идя по пути, который ведет никуда и не служит задачам обеспечения международной и европейской безопасности.

В 2021 году на фоне мировой эпидемии коронавируса в Европе разразился энергетический кризис, вызванный климатическими изменениями и просчетах Еврокомиссии при переходе к «зеленой энергетике». Россия в условиях санкций воплощала альтернативные маршруты поставки в Европу энергоносителей.

Совместный с зарубежными партнерами трубопровод «Северный поток — 2» в настоящее время подведен к Германии и находится в состоянии сертификации. Задержка запуска этого проекта, в первую очередь, оказывает негативное влияние на европейский газовый рынок, дополнительные поставки газа на который могли бы значительно снизить цены на энергоносители.

Прогнозируемый убыток ПАО «Газпром» от задержки запуска газопровода не прослеживается, поскольку расчеты за получаемый по другим трубопроводам контрактный газ по формуле цены с учетом рыночных цен, уже окупили вложенные в проект с российской стороны затраты.

А вот упущенная выгода европейских потребителей со стороны промышленности и населения налицо. Лихорадочные поиски замены российскому газу в Австралии, Катаре, странах АТР, а теперь и в Испании, не создадут альтернативу российским поставкам. И главное — не укрепят безопасность в Европе.

Невостребованный Европой российский газ уйдет в Китай, соглашение о строительстве нового газопровода с которым уже подписано. Россия уже просчитала все варианты развития событий и оказалась устойчивой в сложившейся ситуации. Европа же будет потреблять американский СПГ, который в два-три раза дороже.

Американские поставщики СПГ опустошат карманы европейцев и неплохо заработают. В проигрыше окажется Европа. Лучше всех это понимает Германия, требующая изъятия санкций против энергетического сектора России в случае «гипотетического вторжения» России на Украину», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия лучше подготовилась к экономическим санкциям, чем ЕС — к возможным перебоям с поставками голубого топлива, написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своём блоге.

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