Красногорск, 7 февраля 2022, 14:12 — REGNUM В Подмосковье следует активнее бороться с наледью и снегом на крышах домов. Об этом 7 февраля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Свое поручение глава региона адресовал руководителям городских округов. По его мнению, наледь на кровлях домов является серьезной угрозой для местных жителей.
«Наледь — это следствие, но и снеговая нагрузка на кровли запредельная. Я прошу вас зафиксировать этот вопрос и провести все необходимые мероприятия», — сказал Воробьев.
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