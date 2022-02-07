Красногорск, 7 февраля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Подмосковье следует активнее бороться с наледью и снегом на крышах домов. Об этом 7 февраля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Наледь и сосульки в Петербурге

Свое поручение глава региона адресовал руководителям городских округов. По его мнению, наледь на кровлях домов является серьезной угрозой для местных жителей.

«Наледь — это следствие, но и снеговая нагрузка на кровли запредельная. Я прошу вас зафиксировать этот вопрос и провести все необходимые мероприятия», — сказал Воробьев.